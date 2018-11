Fröhliche Weihnachten : Vier neue Folgen "Der Tatortreiniger": NDR nennt Sendetermine

Kurz vor Weihnachten dürfen sich Fans der preisgekrönten Serie über vier neue Episoden in Doppelfolgen freuen.

von Lorena Dreusicke

04. November 2018, 11:02 Uhr

Hamburg | Der Sender NDR gab die Ausstrahlungstermine für vier neue Episoden bekannt.

"Der Tatortreiniger" im NDR

Folge "Currywurst": Dienstag, 18. Dezember 2018, 22 Uhr



Folge "Rebellen": Dienstag, 18. Dezember 2018, 22.30 Uhr



Folge "Der Kopf": Mittwoch, 19. Dezember 2018, 22 Uhr



Folge " Einunddreißig": Mittwoch, 19. Dezember 2018, 22.30 Uhr



Die vier Folgen sind im Frühjahr in Hamburg gedreht worden. Nach Angaben des Senders NDR wird Tatortreiniger Heiko Schotte ("Schotty") darin "wieder mit ebenso verstörenden wie komischen Erfahrungen konfrontiert", die "Schottys so unverwüstlich scheinende Natur" auf eine harte Probe stellen.

Worum geht es in den neuen Folgen?

Zum Plot macht der Sender vage Andeutungen. In der Programmankündigung heißt es: "Was macht man eigentlich, wenn man neben einem Patienten putzt, der schon seit vielen Jahren im Koma liegt? Kann man sich mit so jemandem eigentlich unterhalten und sich unbefangen vorstellen? Wo befindet sich Schotty, wenn ihm alte Weggefährten begegnen, ohne ihn zu erkennen, und ihm seine alte, aber ferne Geliebte Merle erklärt, dass er ihre wahre Liebe gewesen sei?"