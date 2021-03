Discounter-Ware : Milchkarton ins Altpapier? Wie jetzt auch Lidl beim Mülltrennen hilft

Wer Verpackungen richtig entsorgt, trägt dazu bei, dass ihre Anteile recycelt werden können. Die Händler wollen helfen.

Berlin | Nicht immer ist es so eindeutig, in welche Abfalltonne eine Lebensmittelverpackung gehört. Ist der Milchkarton nicht Pappe, also ein Fall für die Altpapiertonne? Oder muss er wie Plastikverpackungen in den Gelben Sack – auch wenn kein Grüner Punkt abgebildet ist? Die korrekte Entsorgung kann künftig mithilfe eines Piktogramms auf der Verpackung nac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.