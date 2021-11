Börse in Frankfurt : Verhaltener Wochenauftakt für Dax

Nach einem Dax-Rekord am Freitag geht es zum Start in die neue Woche auf dem deutschen Aktienmarkt zunächst ruhig zu.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex notierte in den ersten Minuten mit plus 0,07 Prozent auf 16.094,07 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank um 0,16 Prozent auf 35.811,91 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich prozentual nahezu unverändert. „Der Markt wird gestützt durch eine Wall Street, die sich am Freitag erholen konnte“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.