Kommentar zu VW-Urteilen : VW-Dieselskandal: Ist es Zeit für ein „Schwamm drüber“?

Hand aufs Herz: Spitzen Sie beim Stichwort "VW-Dieselskandal" gespannt die Ohren oder winken Sie genervt ab? So oder so: Die jüngsten Erfolge vor Gericht sind nicht nur für geprellte Kunden wichtig. Ein Kommentar.

Karlsruhe | Der Dieselskandal klebt an Volkswagen wie ein alter Kaugummi an der Schuhsohle. Der Konzern würde das Thema nur zu gerne hinter sich lassen und lieber ausschließlich über moderne E-Autos, Batterie-Gigafabriken und die saubere Mobilität der Zukunft sprechen. Schwamm drüber und Blick nach vorne. Doch die aktuellen Urteile am Bundesgerichtshof zeigen, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.