Yougov-Umfrage : Mehrheit will im Homeoffice bleiben – das ist der Hauptgrund

Die Mehrheit der Beschäftigten will auch nach Corona im Homeoffice arbeiten – das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Bei den empfundenen Vorteilen sticht ein Punkt hervor.

München | Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland, die während der Corona-Pandemie im Homeoffice gearbeitet haben, wollen das einer Yougov-Umfrage zufolge auch weiterhin tun. Die Beliebtheit des Arbeitens in den eigenen vier Wänden habe im Zuge der Pandemie noch zugenommen, teilte am Montag der Energieversorger Eon mit, der die Umfrage in Auftrag...

