Konjunktur : US-Arbeitsmarkt entwickelt sich überraschend stark

Mehr als eine halbe Million neuer Jobs sind in den USA entstanden, der in der Corona-Pandemie eingebrochene Arbeitsmarkt erholt sich kräftig. Doch Vollbeschäftigung liegt noch in weiter Ferne.

Washington | Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober überraschend stark entwickelt. Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück, während die Beschäftigung deutlich stieg. Die US-Notenbank dürfte sich in ihrem Kurs bestätigt sehen, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zurückzufahren. Die US-Wirtschaft schuf außerhalb der Landwirtschaft 531.000 Arbeitsplätze, wie da...

