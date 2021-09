Lieferengpässe in Corona-Krise : 1300 Mitarbeiter in Eisenach: Opel-Werk in Thüringen bis Jahresende dicht

Von der vorübergehenden Schließung des Opel-Werks in Eisenach in Thüringen sind 1300 Mitarbeiter betroffen.

Rüsselsheim/Eisenach | Der Autobauer Opel schließt sein Werk in Eisenach wegen Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen von kommender Woche an vorerst bis zum Jahresende. "Die globale Automobilindustrie befindet sich aufgrund der anhaltenden Pandemie und einem weltweiten Mangel an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage plant ...

