Preise für Diesel und Benzin : Günstiger tanken: Das bedeuten die gelben Schilder an Tankstellen

Seit Oktober weisen neue gelbe Hinweisschilder an Tankstellen auf mögliche Ersparnisse beim Tanken hin. Was Autofahrer darüber wissen müssen.

Berlin | An der Tankstelle müssen Autofahrer zähneknirschend immer weiter steigende Preise für Benzin und Diesel akzeptieren – doch es gibt Alternativen beim Tanken. Darauf weisen seit Oktober neue gelbe Hinweisschilder an der Zapfsäule hin. Neue Schilder beim Tanken Die gelb-orangefarbenen Schilder und Plakate an der Tankstelle zeigen Autofahrern an, wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.