Mit Lautsprechern und Kamera : Neue Smart Glasses: Das kann die Brille von Facebook und Ray-Ban

Facebook und Ray-Ban bringen gemeinsam eine smarte Brille auf den Markt. In welchen Ländern die "Ray-Ban Stories" zuerst erscheint – und was sie von den Google Glasses unterscheidet.

Menlo Park | Facebook hat am Donnerstag eine smarte Brille vorgestellt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen kann. Mit der "Ray-Ban Stories" könne man auch Anrufe entgegennehmen oder Podcasts hören, da in den Brillenbügeln zwei Lautsprecher eingebaut seien, kündigte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg an. Anders als die gescheiterten Google Glasses verfügt die Ray-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.