Industrie : Siemens: Drittes Quartal - dritte Erhöhung der Prognose

Siemens liegt auch im dritten Quartal im Plus - und erhöht erneut die Prognose. Besonders positiv: Die erfreuliche Entwicklung zieht sich laut Konzern durch alle Geschäftsbereiche.

München | Die Geschäfte brummen bei Siemens. Nach einem starken dritten Geschäftsquartal von April bis Juni hebt der Konzern bereits zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr den Ausblick an, wie er mitteilte. „Im dritten Quartal haben wir erneut geliefert - mit starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen“, sagte Siemens-Chef Roland Busch, der...

