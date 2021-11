Konjunktur : Schwächephase in der deutschen Industrie setzt sich fort

Die Nachfrage ist da, aber Lieferengpässe machen den Industriebetrieben zu schaffen. Der Konjunktur-Ausblick bleibt vorerst eingetrübt.

Wiesbaden/Berlin | Die Schwächephase der deutschen Industrie hat sich im September fortgesetzt. Die Gesamtproduktion fiel gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Seit April ist die Fertigung in den deutschen Industriebetrieben in fünf Monaten gefallen und konnte sich nur im Juli zeitweise erholen. Wegen der Entwicklung in d...

