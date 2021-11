Saturn- und Media-Markt-Gruppe : Elektronikriese Ceconomy plant 35 „Megamärkte“ – auch in Deutschland

Wie Media-Markt oder Saturn, aber größer und moderner: Nach Mailand und Rotterdam soll 2022 auch in einer Stadt in Deutschland ein "Lighthouse" eröffnen.

Düsseldorf | Der Mutterkonzern der Elektronikmärkte Saturn und Media Markt, Ceconomy, will in den kommenden Jahren 35 Megamärkte in Europa eröffnen. "Grundsätzlich sind alle großen Städte für so ein Format geeignet", sagte Ceconomy-Chef Karsten Wildberger dem "Handelsblatt" vom Montag. "Nächstes Jahr werden wir auch in Deutschland das erste Lighthouse eröffnen." ...

