Geldsegen an Weihnachten : Santander-Bank verteilt irrtümlich 150 Millionen Euro an Kunden

Tausende Überweisungen sind in Großbritannien wegen eines technischen Fehlers doppelt gebucht worden. Ob die Santander-Bank die gesamte Summe zurückerhält, ist fraglich.

London | Die britische Tochterfirma der Santander-Bank hat an Weihnachten irrtümlich umgerechnet 150 Millionen Euro zu viel an ihre Kunden überwiesen. Die Bank bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "The Times". Das Bankhaus will die zu viel gezahlten Beträge nun wieder einsammeln, könnte dabei aber auf Schwierigkeiten stoßen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.