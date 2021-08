Corona-Auswirkungen spürbar : Hohe Rabatte? Das erwartet der Handel vom Sommerschlussverkauf

Langsam werden die Sale-Schilder im Handel mehr. Doch Händler sind in Sachen Schlussverkauf zurückhaltender, sagt der Handelsverband Textil (BTE).

Schwerin | Bis zu 70 Prozent reduziert – im inoffiziellen Sommerschlussverkauf sind solche Schilder keine Seltenheit. Üblicherweise beginnt die Zeit der Rabatte am letzten Montag im Juli. In diesem Jahr scheinen die roten Rabattschilder jedoch weniger oft zu sehen zu sein als in den Jahren zuvor. „Viele Händler und auch Hersteller, die über eigene Plattformen un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.