1300 Arbeitsplätze in Gefahr : Restaurantkette von Starkoch Jamie Oliver vor dem Aus

Der britische TV-Koch Jamie Oliver muss mit seiner Restaurantkette Insolvenz anmelden – 1300 Jobs sind in Gefahr.

von dpa

21. Mai 2019, 14:13 Uhr

London | Die Restaurantkette des britischen Starkochs Jamie Oliver, Jamie's Italian, hat in Großbritannien Insolvenz angemeldet. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. "Ich bin sehr betrübt über diese Entwicklung und würde gerne allen Mitarbeiter und unseren Zulieferern danken, die mit Herz und Seele im vergangenen Jahrzehnt in diesem Unternehmen gearbeitet haben", sagte Oliver der Mitteilung zufolge.

Rund 1300 Beschäftigte müssen der BBC zufolge nun um ihre Arbeitsplätze fürchten. Gegründet hatte der Fernsehkoch die Restaurantkette im Jahr 2008. Zuletzt betrieb er noch 25 Filialen in Großbritannien. Auch mit Steakhäusern erlitt Oliver bereits Schiffbruch.

imago images / i-Images / Gustavo Valiente