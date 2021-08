Kommentar : RTL und Gruner + Jahr fusionieren: Gefahr für den Journalismus?

TV Now

Zum Preis von 230 Millionen Euro übernimmt RTL Deutschland den Verlag Gruner + Jahr. Gerät damit die journalistische Vielfalt in Gefahr? Das könnte passieren - muss es aber nicht.

Schwerin | Hier „Let’s Dance“ und „Bachelor“, dort „Stern“ und „Geo“, hier seichtes Fernsehen, dort hochwertiger Magazin-Journalismus, kurz gesagt: hier RTL, dort Gruner + Jahr. Was bedeutet es, wenn die beiden Konzerne fusionieren und die Gegensätze unter einem Dach vereinen? Verwässern publizistische Profile? Wird G +J filetiert, nachdem die Umsätze in den let...

