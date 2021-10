Nach Filialschließungen : Oldenburgische Landesbank will 250 Stellen streichen

Erst jüngst hatte die Oldenburgische Landesbank (OLB) verkündet, ihr Filialnetz weiter auszudünnen. Nun steht fest: Bis Jahresende sollen 250 Jobs gestrichen werden.

Osnabrück | Das teilte das Bankinstitut am Freitagnachmittag mit. Die Digitalisierung von Abläufen und Angeboten im Kundengeschäft wie auch in Zentralbereichen sowie die Schließung von Filialen würden den zeitnahen Stellenabbau nötig machen, heißt es in einer Mitteilung des Bankinstituts. Entsprechend hätten sich Vorstand und Gesamtbetriebsrat auf den Abbau von r...

