Nach Urteil in MV : Nitrat im Grundwasser: Urteil heizt Streit um Gülle wieder an

Während die EU immer noch anzweifelt, dass Deutschland genug zum Schutz des Grundwassers unternimmt, flammt der Protest auf dem Land gegen Düngeeinschränkungen wieder auf: Ein Gericht in MV hat entsprechende Regeln gekippt. Ein Überblick.

Greifswald | Worum geht es? Das Grundwasser in Deutschland gilt vielerorts als nitratbelastet. Der Nährstoff gelangt beim Düngen etwa mit Gülle, Gärresten aus Biogasanlagen oder mit Kunstdünger in die Umwelt. Pflanzen brauchen Nitrat zum Wachsen. Zu viel Nitrat, also zu viel Dünger, ist allerdings schädlich für die Natur. In Oberflächengewässern wie Seen ode...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.