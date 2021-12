Währung : Neues Gesicht für Euro-Banknoten: EZB bindet Bevölkerung ein

Die Europäische Zentralbank will die Euro-Scheine neu gestalten. Die Bevölkerung soll dabei ausführlich mitreden. Bis es tatsächlich überarbeitete Banknoten gibt, wird es aber Jahre dauern.

Frankfurt am Main | Wird der Euro emotionaler? „Wir wollen Euro-Banknoten entwickeln, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger in Europa identifizieren können und die sie mit Stolz verwenden“, kündigte EZB-Direktoriumsmitglied Fabio Panetta am Montag an. In einem mehrstufigen Verfahren wollen die Währungshüter am Design einer neuen Generation der Gemeinschaftswährung...

