Nach Beschwerde von Spotify : Geschäftsmodell auf der Kippe: Was die EU-Vorwürfe gegen Apple bedeuten

Die EU-Kommission treibt das Kartellverfahren wegen der Bedingungen des Apple-App-Stores für Musik-Anbieter voran.

Brüssel | Die EU-Kommission wirft Apple unfairen Wettbewerb in seinem App Store auf iPhone und iPad vor. Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-Apps, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag nach einer Beschwerde des Marktführers Spotify. Die Brüsseler Behörde geht unter anderem dagegen vor, dass die Verkäufe von Abos in ...

