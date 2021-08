Welthandel : Merkel für Investitionen für erneuerbare Energien in Afrika

Die „Compact for Africa“-Konferenz in Berlin ist eine Art Abschied der Kanzlerin vom afrikanischen Kontinent. Oft hat sich Merkel dort für die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft eingesetzt.

Berlin/Johannesburg | Deutschlands Wirtschaft muss nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr in Afrika investieren - gerade im Bereich der erneuerbaren Energien. „Afrika verfügt über so viele Marktpotenziale, die es aber auch besser zu nutzen gilt“, sagte Merkel am Freitag in Berlin bei einer Konferenz der Subsahara-Afrika-Initiative der Deutschen Wirtschaft. ...

