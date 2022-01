Technischer Defekt : Mercedes-Benz ruft Hunderttausende Autos zurück

Es sollen weltweit mehr als 800.000 Fahrzeuge betroffen sein: Mercedes-Benz hat wegen eines technischen Defekts einen umfangreichen Rückruf seiner Autos begonnen.

Stuttgart | Mercedes-Benz ruft eigenen Angaben zufolge Hunderttausende Autos wegen eines technischen Defekts zurück in die Werkstatt. Bei bestimmten Fahrzeugen der Baureihen GLE/GLS, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse, E-Klasse, GLC, CLS und G-Klasse mit Dieselmotor könne es zu einer Undichtigkeit kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Dadurch kön...

