1000 Jobs in Gefahr : Kahlschlag bei Media Markt und Saturn – Filialen sollen geschlossen werden

Die Corona-Krise zieht an Media Markt und Saturn nicht spurlos vorüber. Filialen sollen schließen.

Ingolstadt | Deutschlands größter Elektronikhändler Media-Markt-Saturn will in der Bundesrepublik bis zum Herbst 2022 bis zu 1000 Arbeitsplätze streichen. 13 der 419 Märkte würden voraussichtlich geschlossen, berichtete die Deutschland-Geschäftsführung des Unternehmens in einem Brief an die Mitarbeiter. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor h...

