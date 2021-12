Studie : Markt für Börsengänge erholt sich - Zuversicht für 2022

Börsengänge spielen traditionell keine große Rolle in Deutschland. Dieses Jahr gab es immerhin eine deutliche Erholung vom Corona-Krisenjahr 2020. Und neue Kandidaten machen sich schon bereit.

Hamburg | Im kommenden Jahr dürften nach Einschätzung von Experten wieder mehr Unternehmen einen Börsengang wagen. Auch weil einige Firmen 2021 ihre Pläne verschoben hatten, gebe es eine Menge aussichtsreicher Kandidaten in Deutschland, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Hamburger Beratungsfirma Kirchhoff Consult. „Wir rechnen mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.