Arbeitsmarkt : London: Einheimische Arbeitskräfte sollen LKW fahren

Teilweise in die Supermarkt-Regale in Großbritannien leer, weil es nicht genug Arbeitskräfte gibt, die Transporte fahren. Nun appelliert die Regierung an die Firmen.

London | Die britische Regierung hat Unternehmen angesichts eines akuten LKW-Fahrerinnen und -fahrermangels im Land dazu aufgerufen, Einheimische einzustellen anstatt auf Kräfte aus dem Ausland zu setzen. „Wir wollen sehen, dass Arbeitgeber langfristig in heimische Arbeitskräfte investieren“, teilte das Wirtschaftsministerium in London am Samstag mit. Der P...

