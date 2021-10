Deutschland : Letzte große Warenhauskette will sich neu erfinden

Frankfurt/Main - Deutschlands letzte große Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erfindet sich neu und streift dabei auch den alten Namen ab.

Essen | Mit dem neuen „Galeria“-Logo will der Handelsriese, der mit seinen 131 Warenhäusern noch immer viele Innenstädte prägt, nach schweren Zeiten wieder Tritt fassen. „Wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt werden“, sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dazu will der Konzern die zum Teil in die Jahre gekomm...

