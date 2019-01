Im Zuge der Sanierung : Kriselnde Kaufhauskette Kaufhof streicht 2600 Arbeitsplätze

Kaufhof und Karstadt werden eins. Nicht alle Mitarbeiter werden bleiben können. 2600 Kaufhof-Angestellte müssen gehen.

von dpa

25. Januar 2019, 15:12 Uhr

Essen/Köln | Bei der kriselnden Kaufhauskette Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an.

Mehr Informationen in Kürze