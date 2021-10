Börse in Frankfurt : Konjunkturdaten aus China belasten Dax

Der Dax ist am Montag etwas schwächer in den Handel gestartet.

Frankfurt/Main | In den ersten Minuten sank der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 15.525,33 Punkte. In der Vorwoche war er dank einer bisher erfreulich laufenden Berichtssaison in vier Handelstagen von etwas über 15.000 Punkten wieder bis auf fast 15.600 Zähler gestiegen. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen verlor am Montagmorgen 0,18 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.