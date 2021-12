Börse in Frankfurt : Jahresendrally treibt Dax Richtung 16.000 Punkte

Der Jahresendspurt am Aktienmarkt hat den Dax am Dienstag wieder dicht an die Marke von 16.000 Punkten gebracht.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex gewann 0,81 Prozent hinzu auf 15.963,70 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Börsentitel ging es um 0,68 Prozent auf 35.301,02 Zähler nach oben. Die Hoffnung, die Corona-Variante Omikron verlaufe für Erkrankte vergleichsweise mild, Kursgewinne an den US-Börsen sowie Schnäppchenjäger geben dem Dax schon seit Tagen Auftrieb...

