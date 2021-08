Im August : Inflationsrate in Deutschland steigt auf 3,9 Prozent

Vor allem die steigenden Energiepreise treiben die Inflationsrate hoch. Im August gab es erneut einen Anstieg.

Wiesbaden | Die Inflation in Deutschland kratzt an der Vier-Prozent-Marke. Nach dem kräftigen Preissprung im Juli zog die Teuerungsrate im August 2021 nochmals moderat auf 3,9 Prozent weiter an. Das teilte das Statistische Bundesamt am Montag anhand vorläufiger Berechnungen mit. Einen höheren Wert für die jährliche Teuerungsrate hatten die Wiesbadener Statisti...

