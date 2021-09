Inflationsrate von 3,8 Prozent : Inflation: Chefvolkswirt sieht für Verbraucher keinen Grund zur Sorge

Die Inflation in Deutschland steigt weiter. Grund für Sorge sieht Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater für Verbraucher jedoch noch nicht.

Schwerin | Die Inflationsrate liegt in Deutschland erstmals seit 28 Jahren wieder bei fast 4 Prozent. Nach 3,8 Prozent im Juli ist sie im August noch einmal auf 3,9 Prozent gestiegen. Einen höheren Wert gab es zuletzt im Dezember 1993 mit 4,3 Prozent. Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater geht davon aus, dass die Teuerungsrate in Deutschland in den kommenden Wochen au...

