Verstoß gegen Impfpflicht : Ungeimpft ins Büro – Mitarbeiter bei CNN werden gefeuert

Harte Konsequenz: Weil sie ungeimpft ins Büro kamen, hat der US-Nachrichtensender CNN drei seiner Mitarbeiter gefeuert. Auch andere Unternehmen sind konsequent.

Atlanta | Keine Gnade mit Ungeimpften: Drei Mitarbeiter des US-Nachrichtensenders CNN sind ihren Job los, weil sie gegen die Impfpflicht im Unternehmen verstoßen haben. Mehrere Medien zitierten am Donnerstag aus einer internen Mitteilung von CNN-Präsident Jeff Zucker an die Beschäftigten, wonach das Unternehmen in der Woche zuvor von drei Angestellten erfahren ...

