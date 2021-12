Konjunktur : Ifo aktualisiert Wachstumsprognosen

Corona und der weltweite Materialmangel werfen die Konjunktur durcheinander. In dieser stürmischen Lage versuchen die Wirtschaftsforscher des Münchner Ifo-Instituts am Dienstag einen Blick in die Zukunft.

München | Was machen Materialknappheit, die aktuelle Corona-Welle und die neue Variante Omikron mit der Wirtschaft? Die Konjunkturprognose, die das Münchner Ifo-Institut am Dienstag (10.00 Uhr) veröffentlicht, soll Antworten darauf geben, wie es mit dem Wirtschaftswachstum weitergeht. Auch zu Beschäftigung, Arbeitslosenquoten und Preisentwicklung äußern sich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.