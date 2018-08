Probleme bei Guthabenbuchungen : Leere Konten: IT-Panne macht Commerzbank-Kunden zu schaffen

Viele Commerzbank-Kunden haben sich am Mittwoch über Unregelmäßigkeiten bei Zahlungseingängen beschwert.

von Nina Brinkmann

01. August 2018, 17:16 Uhr

Hamburg | Eine IT-Panne sorgt derzeit bei der Commerzbank für Unruhe: Wegen einer Buchungspanne kamen Kunden am Mittwoch nicht an ihr Geld – die Konten waren leer. Dadurch waren teilweise keine Guthabenbuchungen mehr möglich. In vielen Fällen wurden auch die Überweisungen von Daueraufträgen und die Abbuchungen von Lastschriften zum Problem.

Die Bank entschuldigte sich auf Facebook für die Unannehmlichkeiten:

Laut Commerzbank sind von der Panne Pfändungsschutzkonten betroffen. Das sind Girokonten, die Einkommen, Kindergeld und Sozialleistungen von rund 1130 Euro monatlich schützen, falls das Konto gepfändet werden sollte.

Wie viele Kunden von der Panne betroffen sind, ist unklar. Falls durch die technischen Probleme für die betroffenen Kunden Kosten anfallen, versprach das Institut alle Kosten zu übernehmen. In den Commerzbank-Filialen könnten sie sich aber Geld auszahlen lassen.