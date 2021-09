Konzernumbau : IG Metall und Airbus verhandeln wieder über Konzernumbau

Wie lassen sich Arbeitsplätze und Standorte unter dem Dach des Flugzeugbauers langfristig sichern? Die IG Metall verlangt konkrete Vorschläge und Lösungen.

Hamburg | Die Verhandlungen zwischen Airbus und der IG Metall über den umstrittenen Konzernumbau sind am Dienstag in Hamburg in die zweite Runde gegangen. Ein Airbus-Sprecher hatte zuvor angekündigt, dass „Details zu möglichen Lösungen“ erörtert werden sollen. Der Verhandlungsführer der IG Metall, der norddeutsche Bezirksleiter Daniel Friedrich, ist mit dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.