Jörg Hofmann im Interview : IG-Metall-Chef: Werden auf Dauer an 3G-Regelung am Arbeitsplatz nicht vorbeikommen

3G oder 2G am Arbeitsplatz, Materialmangel und Jobabbau in der Automobilindustrie, Tarifrunde 2022 - IG Metall-Chef Jörg Hofmann steht im Interview Rede und Antwort.

Osnabrück | Herr Hofmann, Restaurant- und Kinobesuche sind vielerorts nur noch mit „3G“ oder „2G“ möglich. Braucht es diese Regelung auch am Arbeitsplatz? Wenn im öffentlichen Bereich 3G oder 2G zur Norm wird, werden wir auf Dauer auch am Arbeitsplatz an einer 3G-Regelung nicht vorbeikommen. 2G im Betrieb lehne ich allerdings ab. Es ist das Recht jedes Arbeitn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.