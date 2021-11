Mutmaßliche Betrüger aus dem Norden : Mutter Holt packt aus: Fühlte mich wie auf Pulverfass

Nach Hendrik Holt und seinem Bruder hatte am Donnerstag Mutter Holt die Gelegenheit, ihren Beitrag zum mutmaßlichen Millionenbetrug zu schildern. Sich selbst schrieb sie eine Nebenrolle zu – und belastete einen Mitangeklagten.

Osnabrück | Was ist das für ein Gefühl, internationale Energiekonzerne mutmaßlich um Millionen zu Betrügen – und jederzeit auffliegen zu können? Hendrik Holts Mutter, die sich zurzeit zusammen mit ihrem Sohn und anderen wegen des mutmaßlichen Betrugs mit frei erfundenen Windparks vor dem Landgericht Osnabrück verantworten muss, beschrieb es am Donnerstag so: „Es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.