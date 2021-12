Mutmaßliche Betrüger aus dem Emsland : Holt-Prozess fortgesetzt: Jetzt spricht der väterliche Freund Heinz L.

Heinz L. hat bislang schweigend dem Prozess gegen sich und die angeklagten Holts beigewohnt. Jetzt hat er das erste Mal Angaben zum mutmaßlichen Millionenbetrug gemacht und Einblicke in sein Verhältnis zu Hendrik Holt gegeben, den er „Genie“ nannte.

Osnabrück | Seine Aussage werde manches bereits Gehörte in einem anderen Licht erscheinen lassen, kündigte Heinz L. an, bevor er über seinen Werdegang im Holt-Imperium berichtete. Bislang hatte der Finanzdirektor und „väterliche Freund“ dem Prozess gegen ihn, Hendrik Holt & Co. schweigend beigewohnt. Während der Zeugenaussagen und Einlassungen der Mitangeklagten ...

