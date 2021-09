Nordländer besonders wichtig : Hohe Energiepreise: Ein Vorteil für Förderung von Öl und Gas in Norddeutschland?

Energiepreise in Deutschland steigen und steigen. Was den Verbraucher im Geldbeutel trifft, hat für heimische Förderer von Öl und Gas insbesondere in Norddeutschland jedoch auch etwas Gutes. Macht es die Förderung wirtschaftlicher?

Schwerin | Es sind nur 2 Prozent des Bedarfs in Deutschland, doch dahinter verbergen sich 1,9 Millionen Tonnen Öl, die im vergangenen Jahr bundesweit gefördert wurden. Gut 31 Prozent – mehr als 594000 Tonnen – davon entfallen auf Niedersachsen, fast 1,1 Millionen Tonnen auf Schleswig-Holstein. Eben so hoch ist die Bedeutung der Nordländer bei der Gasförderung: V...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.