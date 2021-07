290 Arbeitsplätze in Gefahr : Hamburger Werft Pella Sietas muss Insolvenz anmelden

2014 hatte die russische Werftengruppe Pella aus St. Petersburg die traditionsreiche Hamburger Sietas-Werft aus einer Insolvenz übernommen. Nun folgt der nächste Insolvenzantrag.

Hamburg | Die traditionsreiche Hamburger Werft Pella Sietas hat für diesen Donnerstag einen Insolvenzantrag angekündigt. Das sagte Prokuristin Natallia Dean am Mittwoch und bestätigte damit Informationen der IG Metall in Hamburg. Weitere Informationen über die genauen Insolvenzgründe sollten auf Anfrage am Nachmittag folgen. Die Mitarbeiter warten bereits sei...

