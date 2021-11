US-Mischkonzern : General Electric plant Aufspaltung in drei Unternehmen

Werden Konzerne irgendwann so groß, dass sie sich selbst im Weg sind? Siemens und Philips verkaufen immer wieder Firmenteile oder bringen sie an die Börse. Jetzt zerschlägt sich der US-Konkurrent GE selbst.

Boston | Der US-Industriekonzern General Electric (GE) will sich in drei Unternehmen aufspalten. Entstehen sollen Gesellschaften für Luftfahrt, Medizin und ein weiteres Unternehmen, welches die Geschäfte rund um erneuerbare Energien, Energieerzeugung und Digitalisierung umfasst, wie der Konzern am Dienstag in Boston mitteilte. Die Aktie legte vorbörslich ru...

