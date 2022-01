Einkommen im Vergleich : Rentner, Singles oder Paare: Wer die besten Chancen auf Reichtum hat

Welche Haushalte gehören in Deutschland besonders häufig oder besonders selten zu den Einkommensreichen? Eine IW-Studie gibt Aufschluss, wer hohe Chancen auf einen Spitzenplatz bei der Einkommensverteilung hat.

Osnabrück | Wer zu den Einkommensreichen in diesem Land zählen will, sollte weder alleinerziehend noch verrentet sein. Denn dann sind – zumindest rein statistisch − die Chancen auf einen Spitzenplatz bei der Einkommensverteilung relativ gering. Deutlich bessere Aussichten hat, wer in einer Paarbeziehung, aber ohne Kinder im Haushalt lebt und noch nicht im Ruhesta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.