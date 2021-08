Arbeitskampf der Lokführer : GDL: Neuer Streik bei der Deutschen Bahn

Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich für einen Streik bei der Deutschen Bahn entschieden.

Frankfurt | Bei der Urabstimmung der Gewerkschaft stimmten 95 Prozent der teilnehmenden Mitglieder für einen Arbeitskampf, wie die Organisation am Dienstag in Frankfurt schriftlich mitteilte. Mehr in Kürze. ...

