Gerry Weber und EWE : Frauen im Vorstand: Wir stehen in Sachen Gleichberechtigung noch ganz am Anfang

Angelika Schindler-Obenhaus und Marion Rövekamp haben es auch ohne eine Quote an die Spitze großer Unternehmen geschafft.

Schwerin | „Wir leben im 21. Jahrhundert und diskutieren immer noch darüber, dass Frauen in Vorständen mehr vertreten sein müssen. Manchmal wundert mich das etwas“, sagt Angelika Schindler-Obenhaus. Anfang des Jahres erst hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf verabschiedet, der per Quote mehr Frauen in die Vorstände börsennotierter Unternehmen bringen soll...

