Staatsanwaltschaft München : Ex-Wirecard-Chef Braun nach Bilanzskandal festgenommen

Die Staatsanwaltschaft München hat den zurückgetretenen Chef des Finanzdienstleisters Wirecard festgenommen.

von Christian Ströhl

23. Juni 2020, 10:12 Uhr

München | m Wirecard-Bilanzskandal ist der Ex-Chef des Finanzdienstleisters, Markus Braun, festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft München I hatte nach eigenen Angaben vom Dienstag bereits am Montag bei der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes München einen Haftbefehl gegen Braun beantragt und erhaltene.





Braun habe sich noch am Montagabend der Staatsanwaltschaft gestellt. Er war erst am Freitag im Skandal um fehlende 1,9 Milliarden Euro in der Unternehmensbilanz zurückgetreten.

Sehen Sie im Video die Vorgeschichte: Treuhandkonten mit Milliarden gibt es wohl nicht





Mehr dazu in Kürze