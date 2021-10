Kommentar : Energiepreise: Liebe Politik, wann wird der Verbraucher endlich entlastet?

Die Energiepreise steigen und steigen und das in ganz Europa. Es wird höchste Zeit, dass der Verbraucher endlich entlastet wird - ohne die bisherigen Klimaschutzbemühungen zunichte zu machen.

Schwerin | Ist es wirklich so verwunderlich, dass überall in Europa derzeit die Preise für Gas, Strom und Benzin in die Höhe schießen? Wohl kaum, vielmehr war es ein Anstieg mit Ansage, der auch politisch initiiert wurde. Dass Verbraucher beim Heizen und Tanken nun tiefer in die Tasche greifen müssen, liegt auch am eingeführten CO2-Preis. Mit ihm sollen ja gerad...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.