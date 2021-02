Nach Laden-Pleite : Emotionales Video: Verzweifelte Friseurin lässt ihrem Frust freien Lauf

Selbstständige leiden unter der Zwangsschließung ihrer Geschäfte. Eine Friseurin lässt ihrem Frust freien Lauf.

Triftern/Münster | Viele Selbstständige in Deutschland warten noch immer vergeblich auf die versprochenen Corona-Hilfen. Eine verzweifelte Friseurin aus Bayern wendet sich in einem emotionalen Facebook-Video an die Politik und schildert unter Tränen ihre missliche Lage. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.