Tesla-Gigafactory in Grünheide : Tesla-Chef Elon Musk zeigt sich heute seinen deutschen Fans

Hoher Besuch auf der Baustelle der Tesla-Gigafactory in Grünheide: Unternehmenschef Elon Musk ist höchstpersönlich vor Ort. Sein Kommen wird auch von Kritik begleitet.

Grünheide | Tausende Besucher werden zum Tag der offenen Tür auf der Baustelle der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla bei Berlin erwartet. Konzernchef Elon Musk präsentiert sich in Grünheide am Samstag seinen Fans. Er hat sein Kommen zugesagt und landete am Freitag bereits auf dem Hauptstadtflughafen BER. Tour über Tesla-Baustelle Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.