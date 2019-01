Strafe durch EU-Kommission : Millionenstrafe gegen Mastercard wegen zu hoher Gebühren

Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen Mastercard eine Geldstrafe in Höhe von 570 Millionen Euro.

von dpa

22. Januar 2019, 12:00 Uhr

Brüssel | Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen den Kreditkartenanbieter Mastercard eine Geldstrafe in Höhe von 570 Millionen Euro. Das begründete die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit überhöhten Gebühren.

