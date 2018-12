Medienbericht : Lufthansa-Fehler löste Merkels G20-Flugchaos aus

Für den Total-Ausfall des Funksystems ist laut eines Medienberichts die Lufthansa verantwortlich.

von Maximilian Matthies

27. Dezember 2018, 07:45 Uhr

Köln/Hamburg | Auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires streikt der Regierungsjet „Konrad Adenauer“ – Kanzlerin Angela Merkel und ihre Mannschaft müssen notgedrungen über den Niederlanden umkehren und in Köln landen. Wegen der Flug-Panne erreicht die Kanzlerin das Gipfeltreffen in Argentinien im November erst mit zwölfstündiger Verspätung, nachdem sie im Linienflieger anreist. Schuld an dem Flugchaos trägt offenbar die Lufthansa.



Laut eines Berichts des "Spiegel" wurde der komplette Ausfall des Funksystems an Bord durch einen Fehler der Lufthansa Technik, einer Tochter der Fluggesellschaft, verursacht. Nach einem Umbau des A340 im Jahr 2009 ist Lufthansa Technik mit der Wartung des Jets betraut. Das Nachrichtenmagazin zitiert aus einem vertraulichen Berichts des Generals Flugsicherheit der Bundeswehr vom 15. Dezember.

Demnach habe es die Lufthansa nach einer regelmäßigen Überprüfung des Regierungsjets im Jahr 2010 versäumt, die Piloten der Flugbereitschaft und den Hersteller Airbus über ein neu eingebautes digitales Kommunikationssystem zu informieren. Deshalb hätten die Piloten während des G20-Flugs nicht angemessen auf einen Stromausfall der Bordelektronik reagieren können, es sei ihnen nicht gelungen, das ausgefallene Funksystem für den Kontakt mit dem Boden wieder in Gang zu setzen.

Eine Fehlerkette führt laut des Berichts zum Flugabbruch:





Eine "fehlerhafte Lötstelle" an einem Transformator verursacht einen Stromausfall in Teilen der Bordelektronik.

an einem Transformator verursacht einen Stromausfall in Teilen der Bordelektronik. Eine Notstromversorgung , die in solchen Fällen normalerweise anspringt, fällt nach 70 Sekunden aus.

, die in solchen Fällen normalerweise anspringt, fällt nach 70 Sekunden aus. Der Funkkontakt bricht ab , auch die Hydraulik funktioniert teilweise nicht mehr.

, auch die funktioniert teilweise nicht mehr. Eine Notfall-Checkliste, die den Piloten in solchen Fällen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefert, hilft nicht weiter, weil sie offenbar falsch ist.

Dass die Notfall-Checkliste nicht korrekt ist, sei darauf zurück zu führen, dass die Lufthansa im Jahr 2010 eine neue digitale Funkanlage in den Jet eingebaut hatte, die Flugbereitschaft und den Hersteller Airbus seien darüber aber offensichtlich nicht in Kenntnis gesetzt worden. Deshalb fehlt den Piloten während des G20-Flugs ein konkrete Handlungsanweisung wie der Funkkontakt wieder hergestellt werde könne. Die Folgen sind bekannt.